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Rusya'da nehre düşen genci polis kurtardı

Rusya'da dengesini kaybedip nehre düşen genci polis nehre atlayarak kurtardı.

17.02.2020 09:18 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:44
'da dengesini kaybedip nehre düşen genci polis nehre atlayarak kurtardı.

Rusya'nın St. şehrinde bir kişi nehre düştü. Kısmen buz tutan nehirde bir yere tutunan şahsın gücü tükenince bir polis, kurtarma ekiplerini beklemeden nehre atladı. Dmitry Zaitsev adlı 29 yaşındaki polis, şahsı elinden tutup kenara çekti. ve nehre düşen kişi iple yukarıya çekildi.

Nehre düşen 23 yaşındaki gencin düşme anının görüntüleri polis tarafından yayınlandı. Görüntülerde gencin buzlu kaldırımda köprünün kenar kısmına yaklaştığı ve dengesini kaybedip nehre düştüğü görüldü. Ruslar, genci kurtaran polisi kahraman ilan ederken polise emniyet birimi tarafından ödül verildiği açıklandı. - ST. PETERSBURG
Rusya'da nehre düşen genci polis kurtardı

Petersburg, Rusya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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