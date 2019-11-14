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Rusya'da okulda silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Rusya'nın doğusundaki Blagoveşçensk kentinde bir okulda öğrenci tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

14.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:50Rusya'da okulda silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
'nın doğusundaki Blagoveşçensk kentinde bir okulda öğrenci tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Öğrencinin saldırıdan sonra intihar ettiği öğrenildi.
Rusya'nın Amur bölgesindeki Blagoveşçensk kentindeki bir meslek yüksek okulunda öğrencilerden biri avcı tüfeğiyle etrafa ateş açtı. Saldırıda 19 yaşındaki bir öğrencinin hayatını kaybettiği, 3 öğrencinin yaralandığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öğrencinin saldırıdan sonra kendini vurarak intihar ettiği belirtildi
Amur Bölgesi Valisi Vasily Orlov olayla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden öğrencinin yakınlarına başsağlığı dileyerek, olayla ilgili soruşturmayı takip edeceğini söyledi.
Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi, olayla ilgili soruşturma başlattı.
(İHA)

Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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