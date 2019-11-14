Haberler » Güncel » - Rusya'da okulda silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı- Silahlı saldırı düzenleyen öğrenci intihar etti - Haber

- Rusya'da okulda silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı- Silahlı saldırı düzenleyen öğrenci intihar etti

- Rusya'da okulda silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı Silahlı saldırı düzenleyen öğrenci intihar ettiMOSKOVA - Rusya'nın doğusundaki Blagoveşçensk kentinde bir okulda öğrenci tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

14.11.2019 12:33 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:34
- 'da okulda silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Silahlı saldırı düzenleyen öğrenci intihar etti
MOSKOVA - Rusya'nın doğusundaki Blagoveşçensk kentinde bir okulda öğrenci tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Öğrencinin saldırıdan sonra intihar ettiği öğrenildi.
Rusya'nın Amur bölgesindeki Blagoveşçensk kentindeki bir meslek yüksek okulunda öğrencilerden biri avcı tüfeğiyle etrafa ateş açtı. Saldırıda 19 yaşındaki bir öğrencinin hayatını kaybettiği, 3 öğrencinin yaralandığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öğrencinin saldırıdan sonra kendini vurarak intihar ettiği belirtildi
Amur Bölgesi Valisi Vasily Orlov olayla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden öğrencinin yakınlarına başsağlığı dileyerek, olayla ilgili soruşturmayı takip edeceğini söyledi.
Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Rusya'da okulda silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı- Silahlı saldırı düzenleyen öğrenci intihar etti

Rusya, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:34 Antalya'da mevsimin ilk çileği kilosu 10 liradan alındı
15:34 Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin davada karar
15:29 Çıldır'da "Şehrimi Tanıyorum" Projesi
15:29 KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal: " Güvenlik deyince sadece can ve mal değil, kişisel bilgiler...
15:29 Roman müzisyenler ilgi odağı oldu
15:29 Suriyeli fenomen Ömer Süleyman, Akçakale'de açtığı fırında parasız olanlara bedava ekmek dağıtıyor
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:50 Giresun Valiliği: Rabia Naz'ın babası, görgü tanığını tehdit etmek suçlamasıyla gözaltına alındı
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
15:24 İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ve duası
14:12 Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır?
14.11.2019 15:35:28