Haberler» Dünya» Haber

Rusya'da ormanda kaybolan 5 yaşındaki çocuk 3 gün sonra bulundu

Rusya'da ormanda kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğu, 3 gün sonra bulundu.

22.08.2019 12:47 Rusya'da ormanda kaybolan 5 yaşındaki çocuk 3 gün sonra bulundu
Rusya'da ormanda kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğu, 3 gün sonra bulundu. Arama çalışmalarına 700 kişi katılmıştı.

Rusya'da ormanda kaybolmalar arttı. Nijniy Novgorod bölgesindeki bir ormanda kaybolan 5 yaşındaki Zarina, 3 gün sonra bulundu. Kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarına 700 kişi katılmıştı.

'SON GÜNLERDE KAYBOLMALAR ARTTI'

Geçtiğimiz günlerde, Rusya'nın Perm şehrinin batısındaki Kama bölgesindeki bir ormana mantar toplamak için giden 80 yaşındaki bir adam ve 75 yaşındaki eşi, bir avcı tarafından fark edilerek bulunmuş, Rusya'nın Omsk Bölgesi'nde 3 yaşında bir çocuk kaybolduğu ormanda 2 gün geçirdikten sonra canlı olarak bulunmuştu.



Nijniy Novgorod, Rusya, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
13:35   Ersoy'dan KKTC'ye destek: Hedefimiz Kıbrıs Türk kimliğini dünyaya tanıtmak
13:29   Ruhani: İran yapımı Bavar 373, S-300'den daha güçlü
13:28   Ruhani İran yapımı Bavar 373, S-300'den daha güçlü
13:18   ABD Başkanı Trump'tan kendisi için 'Mesih' benzetmesi: Seçilmiş birisiyim
13:15   Avrupa Birliği, Rusya'nın G7 liderler zirvesine koşulsuz davet edilmesine karşı olduğunu açıkladı
13:13   İdlib'den kaçan on binlerce sivil Türkiye sınırına geldi
13:08   California'da bir otel çalışanı iş arkadaşını ihbar ederek 'toplu katliamı önledi'