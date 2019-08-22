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Rusya'da ormanda kaybolan 5 yaşındaki çocuk 3 gün sonra bulundu

Rusya'da ormanda kaybolan 5 yaşındaki çocuk 3 gün sonra bulunduRusya, (DHA)- Rusya'da ormanda kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğu, 3 gün sonra bulundu.

22.08.2019 13:07
Rusya'da ormanda kaybolan 5 yaşındaki çocuk 3 gün sonra bulundu
Rusya'da ormanda kaybolan 5 yaşındaki çocuk 3 gün sonra bulundu
Rusya, (DHA)- Rusya'da ormanda kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğu, 3 gün sonra bulundu. Arama çalışmalarına 700 kişi katılmıştı.
Rusya'da ormanda kaybolmalar arttı. Nijniy Novgorod bölgesindeki bir ormanda kaybolan 5 yaşındaki Zarina, 3 gün sonra bulundu. Kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarına 700 kişi katılmıştı.
'SON GÜNLERDE KAYBOLMALAR ARTTI'
Geçtiğimiz günlerde, Rusya'nın Perm şehrinin batısındaki Kama bölgesindeki bir ormana mantar toplamak için giden 80 yaşındaki bir adam ve 75 yaşındaki eşi, bir avcı tarafından fark edilerek bulunmuş, Rusya'nın Omsk Bölgesi'nde 3 yaşında bir çocuk kaybolduğu ormanda 2 gün geçirdikten sonra canlı olarak bulunmuştu.
Rusya'da ormanda kaybolan 5 yaşındaki çocuk 3 gün sonra bulundu

Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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