Rusya'da ormanda kaybolan çocuk, 2 gün sonra bulundu

Rusya 'nın Omsk Bölgesi'nde 3 yaşında bir çocuk kaybolduğu ormanda 2 gün geçirdikten sonra canlı olarak bulundu.

Salı günü ormana meyve toplamaya giden ailesinin arabada bıraktığı 3 yaşındaki erkek çocuk, arabanın kapısını açarak araçtan uzaklaştı. 15 dakika sonra gelen ailesi, çocuğu arabada bulamayınca armaya başladı, ancak 3 saatlik arama sonuç vermeyince polisi aradı. Polisin desteği ve gönüllüler ile birlikte 600 kişi, arazi araçları, atlılar ve havadan drone, 2 özel uçak ve helikopter yardımı ile aranan 3 yaşındaki çocuk, 2'nci günün sonunda canlı olarak bulundu.

Kolya Barkhatov adındaki küçük çocuğun, 2 gün boyunca nasıl hayatta kaldığı merak konusu olurken, sağlık ekipleri, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Hiçbir şey yemeden ormanda 2 gün geçiren çocuğun, bataklık suyu içmeye çalıştığı vücudunda böcek ısırıkları olduğu belirtildi. Hastaneye sevk edilen çocuk için psikologlar seferber olurken; Rusya Soruşturma Komisyonu olay ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Arama ve kurtarma çalışmaları

Çocuğun bulunma anı