Haberler» Güncel» Haber

Rusya'da otomobil çukura düştü

Rusya'nın Amur bölgesindeki otoyolda aşırı yağış nedeniyle çökme meydana geldi.

22.07.2019 10:00
Rusya'nın Amur bölgesindeki otoyolda aşırı yağış nedeniyle çökme meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, otoyolda oluşan çukura düştü. Rusya'nın Amur bölgesinde yoğun yağış nedeniyle Çita-Habarovsk otoyolunun 834'üncü kilometresinde 10 metre uzunluğunda ve 2 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Çökme meydana geldiği sırada seyir halindeki bir otomobil çukura düştü. Yaşanan olay üzerine bölgeye arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra ambulans gönderildi. Otomobil sürücüsü ve yanındaki diğer kişi araçtan ekiplerin yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındıkları ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, bölge yönetimi otomobilin çukurdan çıkarıldığını, trafiğe kapanan yolda düzeltme çalışmalarına başlandığını açıkladı.
(Erhan Altıparmak/İHA) Rusya'da otomobil çukura düştü
Kaynak: İHA
Rusya, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:48   Muş'taki trafik kazası
11:47   Eşini öldüren kocanın yalanını 'otobüs kartı' ortaya çıkardı
11:47   Buğdayın atası olarak bilinen siyez buğdayında hasat sevinci
11:47   İHH ve BM'den İdlib'e yeni kamp
11:47   Çavuşoğlu, ABD'yi uyardı: Tehdit devam ederse operasyona başlarız
11:47   Kuşak-Yol projesi çerçevesinde Türkiye-Çin ilişkileri
11:44   Kendisi gibi görme engellilere "ışık" olmak istiyor