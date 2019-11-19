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Rusya'da otomobil kaynar su çukuruna düştü: 2 ölü

Rusya'da kaynar su çukuruna düşen otomobildeki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

19.11.2019 17:07 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:07Rusya'da otomobil kaynar su çukuruna düştü: 2 ölü

Rusya'da kaynar su çukuruna düşen otomobildeki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Rusya'nın Penza kentinde asfaltın çökmesiyle, yol altından geçen boru hattındaki kaynar su çukura doldu. O sırada yoldan geçen bir otomobil ise kaynar su dolu çukura düştü. Otomobilde bulunan sürücü ve bir yolcu, aracın suya batmasıyla çıkamadı ve olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yerel medyada, ülkenin birçok bölgesinde yolların altından sıcak su borularının geçtiği, bu borulardan geçen suyun yaklaşık 75 derece olduğunu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Aracın çukura düşme anı

-Aracın çukurdan çıkarılma anı

-Aracın çukurdan çıkarıldıktan sonra görüntüsü



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Kaynak: DHA

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