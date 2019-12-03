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Rusya'da otoyol köprüsü çöktü

Rusya'da moloz yüklü bir kamyonun geçişi sırasında ağır yüke dayanamayan köprü çöktü.

03.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:26
'da moloz yüklü bir kamyonun geçişi sırasında ağır yüke dayanamayan köprü çöktü.
Rusya'nın Orenburg Bölgesi'ndeki Kushkul otoyolunda bir otoyol köprüsü dün akşam saatlerinde üstünden moloz yüküyle geçen kamyonun yükünün ağır gelmesi nedeniyle çöktü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler ve helikopterler olay yerine geldi. Kamyonun devrildiği, 2 otomobilin de köprü molozlarının altında kaldığı öğrenildi. Yaralanan 56 yaşındaki kamyon şoförü ile 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu açıklanırken herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi. Ekipler molozların kaldırılması için çalışma başlattı.
Yapılan ilk incelemelerde moloz taşıyan kamyonun 50 ton yük taşıdığı tespit edildi. Köprünün ilk ayağını geçtikten sonra ikinci ayaktan itibaren çökmenin başladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken köprünün daha önce tehlike arz ettiği için kısıtlı ulaşımda kullanıldığı öğrenildi. Kamyonun ise en fazla 30 tonluk geçiş iznine karşı 50 tonluk yük ile geçiş yapmasından dolayı facianın yaşandığı ifade edildi.
(İHA)
Rusya'da otoyol köprüsü çöktü

TEM Otoyolu, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA


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