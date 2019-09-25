Rusya'da paraşütler birbirine dolandı… 1 kişi hayatını kaybetti

Rusya 'da yamaç paraşütü yapan iki kişinin paraşütleri başka bir paraşüte dolandı. Kafa üstü yere doğru düşen iki kişiden biri hayatını kaybederken, diğeri de ağır yaralandı. O anları düşmeden önce etrafı kaydeden paraşütçü kamerası kaydetti.

Olay, Karbardey- Balkar Cumhuriyeti'nde bulunan Chegemsky bölgesinde meydana geldi. Görüntülere göre, iki kişi yamaç paraşütü yapmak üzere yamaçtan havalandı. Manzarayı görüntüleyen paraşütçüler etrafı tartışırken bir anda kendilerinden daha yüksekte bir paraşüt görüldü. Sonrasında paraşütlerinin ipi, üstteki paraşütün ipine dolandı ve paraşüt ters döndü. Kontrolü kaybeden ikilinin yamaca doğru düştüğü görüldü. Paraşütçülerden biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Paraşütçülerin hazırlanması

-Paraşütçülerin havalanması

-Paraşütçülerin etrafı kaydetmesi

-Paraşütlerinin başka bir paraşüte dolanması

-Paraşütçülerin düşüşü