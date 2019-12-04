Haberler » Dünya » Rusya'da patlama sonucu 4 katlı binanın bir kısmı çöktü - Haberler

Rusya'da patlama sonucu 4 katlı binanın bir kısmı çöktü

Rusya'da 4 katlı bir binada patlama meydana geldi.

04.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:29Rusya'da patlama sonucu 4 katlı binanın bir kısmı çöktü

'da 4 katlı bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucu binanın bir kısmı çöktü, olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Patlama, Belgorod bölgesinde yer alan Yakovlevo şehrindeki 4 katlı bir binada meydana geldi. Patlama sonucu binanın bir kısmı çöktü, bölgeye hemen arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. Patlamanın bir daireki kazanda meydana geldiği düşünülüyor.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise binanın bir kısmının arama kurtarma çalışmaları sürdüğü sırada da çöktüğü görüldü.



Rusya, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

11:28 Minibüsün kanala düştüğü kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti - Haberler
11:25 Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı - Haberler
11:24 Bozüyük kar altında - Haberler
11:24 Eski TÜBİTAK çalışanı 9 kişi FETÖ'den gözaltına alındı - Haberler
11:22 E-5'te dehşete düşüren olay: 1 yaralı - Haberler
10:45 Üç lider, Buckingham Sarayı'nda Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı - Haberler
10:02 Ordu'da genç balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı - Haberler
09:52 18 aylık çocuklarına çiğ gıda yedirmeyen anne-baba, bebeğin ölümüne sebep oldu - Haberler
09:25 Hazırladığı kahvaltıyı beğenmeyen emekli boksör, annesini rehin aldı - Haberler
09:15 Kaza yapan motosikletlinin yardımına koşan 3 gence kamyon çarptı - Haberler
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
10:11 150 yıllık hayal olan Filyos Projesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
4.12.2019 11:35:42