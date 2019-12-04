Haberler » Güncel » Rusya'da petrol boru hattında yangın 2 yaralı - Haber

Rusya'da petrol boru hattında yangın 2 yaralı

Rusya'da petrol boru hattında yangın 2 yaralıRusya, (DHA)- Rusya'da petrol boru hattının pompa bölümündeki bir tankta çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

04.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:57
'da petrol boru hattında yangın 2 yaralı
Rusya, (DHA)- Rusya'da petrol boru hattının pompa bölümündeki bir tankta çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Elmet şehrindeki petrol boru hattının pompa bölümünde bulunan tankta yangın çıktı. Yangında 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Petrol boru hattının bulunduğu bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin yangını kontrol atlına aldığı, yaralıların sağlık durumunun ise henüz belirlenemediği bildirildi.
Rusya'da petrol boru hattında yangın 2 yaralı

Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:50 Bursa'nın en dik ve sarp vadileri böyle aranıyor - Haber
14:49 Kayseri ve Kastamonu arasında 'pastırma' rekabeti - Haber
14:48 Vatandaş Kaçak yapıları kendi kaldırmaya başladı - Haber
14:45 Evliyaoğlu'ndan arıcılara kışlatma uyarısı - Haber
14:44 "Kadına yönelik şiddet, en yıkıcı insan hakkı ihlalidir" - Haber
14:26 YSK'nın AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı görevden alacağı iddia edildi - Haber
14:09 Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi - Haber
13:45 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar - Haber
13:23 Karamollaoğlu, açlık sınırı üzerinden hesap yapıp asgari ücret için rakam teklifinde bulundu - Haber
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı - Haber
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
11:22 1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
21:09 Fenerbahçe-İstanbulspor maçı seyircisiz oynandı!
4.12.2019 14:55:35