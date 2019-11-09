Haberler » Güncel » Rusya'da petrol tankeri patladı: 1 ölü, 5 yaralı - Haber

Rusya'da petrol tankeri patladı: 1 ölü, 5 yaralı

Rusya'da petrol sahasında bulunan tanker alev alınca paylama meydana gelerek 1 kişinin ölümüne 5 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

09.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:50Rusya'da petrol tankeri patladı: 1 ölü, 5 yaralı
'da petrol sahasında bulunan tanker alev alınca paylama meydana gelerek 1 kişinin ölümüne 5 kişinin yaralanmasına sebep oldu.
Rusya'ya bağlı Krasnodar Bölgesi'nde bulunan Novorossiysk kentinin Grushovaya petrol tesisinde bulunan bir petrol tankerinde yangın çıktı. Önceki sabah yaşanan olayda işçiler tankın yanındaki hatlar üzerinde arıza çalışması yaparken bir anda meydana gelen parlamayla alevler büyüyerek işçilerin üzerine sıçradı. Ardından tankere sıçrayan alevler tesisleri tehdit etmeye başladı. Alevlerin arasında kurtarılan işçilerden toplam 6 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaşları 22 ile 36 arasında değişen işçilerin hastanelerdeki tedavisi sırasında 1 işçi vücudunda yüzde 70 oranında yanık meydana geldiği için yaşama daha fazla tutunamadı. Diğer işçilerin ise tedavileri sürüyor.
Petrol sahasında çıkan yangın 1 tankere sıçrayınca Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından söndürme çalışmaları başlatıldı. Yangının diğer tankerlere sıçramaması için yoğun çaba sarf edilirken tankerdeki yangının şiddetinin azaldığı ve kontrol altında tutulduğu belirtildi. Yangın için 33 yangın aracının yanı sıra 91 itfaiyecinin görev aldığı açıklanırken yaşanan patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:19 İLBER ORTAYLI: RASTGELE İNSANLARDAN ATATÜRK OKUNMAZ
15:14 Dünya'da ki Mars'a bilimsel gezi
15:19 Malatya bizim gözbebeği şehirlerimizden bir tanesi
15:12 Gürel'den şehit ailesi ve dezavantajlı aileye ziyaret
15:12 Öğrencilerden örnek hareket
14:33 THY'nin Atatürk videosu izleyenleri duygulandırdı
14:28 Bakan Pekcan'dan sicil affı sinyali: Tekrar gündeme getiririz
14:02 İki çocuğunu ve eşini öldürüp intihar eden babanın yüklü miktarda borcu varmış
13:32 İmamoğlu, hakkında yazılan kitabı eleştiren Kaftancıoğlu'na sitem etti: Yorumlamasını doğru bulmuyorum
13:12 BDDK, Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen BEDAŞ'a 15 Kasım'a kadar süre verdi
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 15:20:42