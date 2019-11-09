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- Rusya'da Petrol Tankeri Patladı: 1 Ölü, 5 Yaralı

- Rusya'da petrol tankeri patladı: 1 ölü, 5 yaralıKRASNODAR - Rusya'da petrol sahasında bulunan tanker alev alınca paylama meydana gelerek 1 kişinin ölümüne 5 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

09.11.2019 15:21 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:22
- 'da petrol tankeri patladı: 1 ölü, 5 yaralı
KRASNODAR - Rusya'da petrol sahasında bulunan tanker alev alınca paylama meydana gelerek 1 kişinin ölümüne 5 kişinin yaralanmasına sebep oldu.
Rusya'ya bağlı Krasnodar Bölgesi'nde bulunan Novorossiysk kentinin Grushovaya petrol tesisinde bulunan bir petrol tankerinde yangın çıktı. Önceki sabah yaşanan olayda işçiler tankın yanındaki hatlar üzerinde arıza çalışması yaparken bir anda meydana gelen parlamayla alevler büyüyerek işçilerin üzerine sıçradı. Ardından tankere sıçrayan alevler tesisleri tehdit etmeye başladı. Alevlerin arasında kurtarılan işçilerden toplam 6 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaşları 22 ile 36 arasında değişen işçilerin hastanelerdeki tedavisi sırasında 1 işçi vücudunda yüzde 70 oranında yanık meydana geldiği için yaşama daha fazla tutunamadı. Diğer işçilerin ise tedavileri sürüyor.
Petrol sahasında çıkan yangın 1 tankere sıçrayınca Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından söndürme çalışmaları başlatıldı. Yangının diğer tankerlere sıçramaması için yoğun çaba sarf edilirken tankerdeki yangının şiddetinin azaldığı ve kontrol altında tutulduğu belirtildi. Yangın için 33 yangın aracının yanı sıra 91 itfaiyecinin görev aldığı açıklanırken yaşanan patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Rusya'da Petrol Tankeri Patladı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Rusya, Güncel

Kaynak: İHA


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