27.06.2019 10:03
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Rusya'da pistten çıkan uçak binaya çarptı: 2 ölü

Rusya

Rusya'ya bağlı Buryatya Cumhuriyeti'nde 43 kişinin bulunduğu yolcu uçağının pistten çıkarak binaya çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'ya bağlı Buryatya Cumhuriyeti'nde 43 kişinin bulunduğu yolcu uçağının pistten çıkarak binaya çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Buryatya Cumhuriyeti'nin Nizhneangarsk Havalimanı'ndan kalkan Angara Hava Yolları'na ait An-24 tipi yolcu uçağı, acil iniş sırasında kaza yaptı. Ulan-Ude'den Nizhneangarsk'a giden 43 kişinin bulunduğu uçak iniş yaptığı sırada pistten çıkarak bir binaya çarptı ve alev aldı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada 2 pilotun öldüğü, 19 kişinin yaralandığı belirtildi. - MOSKOVA
Kaynak: İHA
Buryatya , Rusya Federasyonu , 3. Sayfa

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