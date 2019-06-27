27.06.2019 10:14
Haberler » Güncel » Haber

- Rusya'da Pistten Çıkan Uçak Binaya Çarptı: 2 Ölü

- Rusya'da pistten çıkan uçak binaya çarptı: 2 ölüMOSKOVA - Rusya'ya bağlı Buryatya Cumhuriyeti'nde 43 kişinin bulunduğu yolcu uçağının pistten çıkarak binaya çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

- Rusya'da pistten çıkan uçak binaya çarptı: 2 ölü
MOSKOVA - Rusya'ya bağlı Buryatya Cumhuriyeti'nde 43 kişinin bulunduğu yolcu uçağının pistten çıkarak binaya çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Buryatya Cumhuriyeti'nin Nizhneangarsk Havalimanı'ndan kalkan Angara Hava Yolları'na ait An-24 tipi yolcu uçağı, acil iniş sırasında kaza yaptı. Ulan-Ude'den Nizhneangarsk'a giden 43 kişinin bulunduğu uçak iniş yaptığı sırada pistten çıkarak bir binaya çarptı ve alev aldı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada 2 pilotun öldüğü, 19 kişinin yaralandığı belirtildi.- Rusya'da Pistten Çıkan Uçak Binaya Çarptı: 2 Ölü
Kaynak: İHA
Buryatya , Rusya Federasyonu , Güncel

Son Dakika Haberleri
11:14 Yavru ebabil kuşu bulundu
11:14 Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı
11:14 Siirt'te ev yangını
11:13 Büyükşehir belediyesinde Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı kuruldu
11:13 5 yaşındaki Yeter, düştüğü sulama kanalında boğuldu
11:13 MERSİN'DE YATTA CAN PAZARI
11:12 Kuşadası'nda 37 kaçak göçmen yakalandı