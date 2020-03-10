Rusya'da piyasalar sert düşüşle açıldı
Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından Rus piyasaları haftaya yüzde 10'u aşan kayıplarla başladı.
10.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:50
Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından Rus piyasaları haftaya yüzde 10'u aşan kayıplarla başladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir aşağı yönlü seyreden Moskova Borsası (MICEX), petrol fiyatlarındaki sert düşüşle birlikte dünkü tatilin ardından yüzde 10 kayıpla 2450 puana geriledi. RTS endeksi de yüzde 16'nın üzerinde azalarak 1060 puana kadar geriledi.
Rus rublesi dolar karşısında yüzde 6,4 değer kaybederek Mart 2016'dan bu yana ilk defa 72 seviyesine, avro karşısında da yüzde 9,7 düşerek Şubat 2016'dan bu yana ilk defa 85'e geriledi.
Rusya 'nın ana ihracat kalemlerinden petrolün Brent türünden varil başına fiyatı 9 Mart'ta yüzde 30'dan fazla düşerek 31 dolara kadar düşmüştü. Bugün kayıplarının bir kısmını hafifleten petrol fiyatı yüzde 8,3 artarak 37,22 dolara çıktı.
Petrol fiyatlarındaki bu düşüş, Ocak 1991'de Birinci Körfez Savaşı'nın başlangıcından sonra en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.
Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir aşağı yönlü seyreden Moskova Borsası (MICEX), petrol fiyatlarındaki sert düşüşle birlikte dünkü tatilin ardından yüzde 10 kayıpla 2450 puana geriledi. RTS endeksi de yüzde 16'nın üzerinde azalarak 1060 puana kadar geriledi.
Rus rublesi dolar karşısında yüzde 6,4 değer kaybederek Mart 2016'dan bu yana ilk defa 72 seviyesine, avro karşısında da yüzde 9,7 düşerek Şubat 2016'dan bu yana ilk defa 85'e geriledi.
Rusya 'nın ana ihracat kalemlerinden petrolün Brent türünden varil başına fiyatı 9 Mart'ta yüzde 30'dan fazla düşerek 31 dolara kadar düşmüştü. Bugün kayıplarının bir kısmını hafifleten petrol fiyatı yüzde 8,3 artarak 37,22 dolara çıktı.
Petrol fiyatlarındaki bu düşüş, Ocak 1991'de Birinci Körfez Savaşı'nın başlangıcından sonra en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA
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Etiketler : Koronavirüs, Moskova, Rusya, Ekonomi
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