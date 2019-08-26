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rusya'da radyoaktif izotop tespit edildi (arşiv görüntüler)

Rusya'da ay başında askeri birlikte meydana gelen patlamanın ardından bölgede radyoaktif izotop tespit edildiği duyuruldu.

26.08.2019 11:11 rusya'da radyoaktif izotop tespit edildi (arşiv görüntüler)
Rusya'da ay başında askeri birlikte meydana gelen patlamanın ardından bölgede radyoaktif izotop tespit edildiği duyuruldu.

Interfax haber ajansının haberine göre Hidrometeoroloji ve Çevre İzleme Federal Servisi (Roshidromet), Severodvinsk test sahasındaki patlamadan sonra radyoaktif fonun kısa vadeli artışın nedeninin bir radyoaktif etkisiz gaz bulutu olduğunu ve baryum, stronsiyum ve lantan izotoplarının bozulmasından sonra oluştuğunu duyurdu.

Açıklamada "Kuzey Hidrometeoroloji ve Çevre İzleme Yönetimi, Araştırma ve Üretim Derneği 'Tayfun', havadaki ve yağıştaki radyoaktif aerosol örneklerinin aktivite ölçümlerini ve gamma-spektrometrik analizlerini gerçekleştirdi. Daha önce de belirtildiği üzere, gaz tüketim göstergesi 8 Ağustos 2019'da Severodvinsk'te ortam gama dozu eşdeğer oranının kısa vadeli bir artışına neden oldu" ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Olay günü kaydedilen görüntüler



Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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