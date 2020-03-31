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Rusya'da Robin Hood yasası Duma'da görüşülecek

Rusya'da yüksek gelirlerden alınacak vergilerin korona virüs salgını nedeniyle ekonomik yönden zarar gören bireyler ve küçük işletmelere verilmesini öngören Robid Hood vergisi yasa tasarısı Duma'da görüşülecek.

31.03.2020 16:53 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:53
Rusya'da Robin Hood yasası Duma'da görüşülecek
Rusya 'da yüksek gelirlerden alınacak vergilerin korona virüs salgını nedeniyle ekonomik yönden zarar gören bireyler ve küçük işletmelere verilmesini öngören Robid Hood vergisi yasa tasarısı Duma'da görüşülecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Mart'ta 1 milyon rublenin üzerinde banka hesaplarının faiz gelirlerinden yüzde 13 vergi alınacağını, elde edilen gelirin korona virüs salgınından ekonomik zarar görenler ve küçük işletmeler için kullanılacağını açıklamıştı. Putin'in açıkladığı Robin Hood yasa tasarısı gelecek hafta Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma'da görüşülecek. Teklifin yasalaşması durumunda 2021 yılında uygulanacağı belirtildi. Bu yolla yaklaşık 1,5 milyar dolar civarında bir gelir elde edilmiş olacak. Elde edilen gelirin ihtiyaç sahiplerine ne şekilde aktarılacağı konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. - MOSKOVA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Vladimir Putin, Robin Hood, Rusya, 3. Sayfa
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