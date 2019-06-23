23.06.2019 13:35
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Rusya'da sac levhayla birlikte zemine düşen işçi öldü

Rusya

Rusya'da çatıyı tamir eden bir işçi, sac levhayla birlikte zemine çakıldı.

Rusya'da çatıyı tamir eden bir işçi, sac levhayla birlikte zemine çakıldı. Sac levhanın yaraladığı işçi hayatını kaybetti.

Rusya'nın kuzeyinde bulunan Voronej şehrinde 3 katlı bir binanın çatısı tamir edildiği sırada feci bir kaza yaşandı. Çatıda çalışan işçilerden biri galvaniz çatı sacını tutmaya çalıştı. Arkadaşıyla birlikte sacı tuttuğu sırada dengesini kaybeden işçi binanın çatısından aşağıya düştü. Düşerken tuttuğu sacı bırakmayan işçi, hastaneye kaldırıldı. İşçinin düşerken tuttuğu sacın vücudunun bazı kısımlarını kestiği ve çok kan kaybettiği bundan dolayı yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İş güvenliği olmadan çalışan işçinin feci ölümünden sonra savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - MOSKOVA
Kaynak: İHA
kaza , ölüm , rusya , işçi , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:48 Otomobil motosiklete arkadan çarpı: 2 yaralı
13:47 Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
13:40 Bisikletiyle suya uçan gencin cansız bedenine ulaşıldı
13:39 19 yaşındaki gençten 2 gündür haber alınamıyor
13:39 Gençlik festivalinde taciz iddiasına gözaltı
13:35 Adıyaman'da korkutan yangın
13:34 Rusya'da sac levhayla birlikte zemine düşen işçi öldü