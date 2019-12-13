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Rusya'da sanayi sitesinde büyük yangın

Rusya'da bir sanayi sitesindeki tekstil deposunda doğal gaz patlaması sonucu büyük bir yangın çıktı.

13.12.2019 16:03 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:10Rusya'da sanayi sitesinde büyük yangın
'da bir sanayi sitesindeki tekstil deposunda doğal gaz patlaması sonucu büyük bir yangın çıktı.

Rusya'nın başkenti 'nın güneyinde bulunan Chertanovsky kentinde Caddesi üzerinde alışveriş merkezleri ve sanayi sitelerinin bulunduğu bölgede tekstil deposunda büyük bir doğal gaz patlaması meydana geldi. Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7 bin metrekarelik tekstil deposunda meydana gelen doğal gaz patlamasıyla büyük bir yangın çıktığı ifade edildi. Yangın kısa süre içerisinde büyüyünce depo çevresinde büyük patlamalar meydana geldi. Yangına ilk etapta 200'den fazla itfaiye eri ve 2 yangın söndürme helikopteri müdahale etti.

Yangında şu ana kadar ölü ve yaralı olup olmadığı konusunda bilgi verilmezken, müdahalede bulunan bir itfaiye erinin yaralandığı açıklandı. Büyümeye devam eden yangının kontrol altına alınması için takviye ekipler yönlendirildi. Yangına müdahale devam ederken Moskova semaları kara bulutlarla kaplandı. Sanayi sitesi çevresinin tamamıyla tahliye edildiği öğrenilirken Moskova'daki birçok hastanenin olağanüstü durumlar için hazır bekletildiği ifade edildi. - MOSKOVA

Varşova, Moskova, Rusya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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