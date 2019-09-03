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Rusya'da savaş uçağı düştü: 2 pilot kayıp

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait Su-25 savaş uçağının düştüğünü duyurdu.

03.09.2019 16:54 Rusya'da savaş uçağı düştü: 2 pilot kayıp
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait Su-25 savaş uçağının düştüğünü duyurdu. 2 pilot için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, olaya dair, "Suhoy-25UB savaş uçağı, rutin bir eğitim uçuşu sırasında düştü. Kurtarma servisi, kayıp 2 pilotu arıyor. Uçakta cephane yoktu ve yerleşim yerlerinin olmadığı bir bölgeye düştü" açıklamasını yaptı.

Yerel medya ise pilotların kazadan hemen önce fırlatma koltuğuyla uçaktan atlamış olabileceğinin de değerlendirildiğini; uçakta büyük hasarın meydana geldiğini duyurdu.



Pilot, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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