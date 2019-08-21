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Rusya'da selde mahsur kalan kediler böyle kurtarıldı

Rusya'da selde mahsur kalan kediler böyle kurtarıldıVahdet Ayaz, (DHA)- Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) ekipleri, selde mahsur kalan 6 kediyi kurtardı.

21.08.2019 09:43
Rusya'da selde mahsur kalan kediler böyle kurtarıldı
Rusya'da selde mahsur kalan kediler böyle kurtarıldı
Vahdet Ayaz, (DHA)- Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) ekipleri, selde mahsur kalan 6 kediyi kurtardı.
Rusya'nın Habarovsk şehrinde aşırı yağışlar sonucu oluşan sel, insanlar kadar hayvanları da etkiledi. Selde sular altında kalan bir evde 3 kedi olduğunu rapor alan EMERCOM ekipleri, kedileri kurtarmak için harekete geçti. Ancak, sular altındaki evdeki 3 kediyi kurtarmaya giden ekipler, evin yakınında bulunan bir ağaca tırmanmış, miyavlayan 1 kedi ve 2 yavru kedi daha buldu. Kedilerin kurtarılma anları saniye saniye ekiplerin kameralarınca kaydedildi.
EMERCOM'dan yapılan açıklamada, kedilerden birinin, kurtarma ekipleri tarafından sahiplenildiği duyuruldu.
Rusya'da selde mahsur kalan kediler böyle kurtarıldı

Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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