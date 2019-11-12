Haberler » Ekonomi » Rusya'da sermaye çıkışı düştü - Ekonomi

Rusya'da sermaye çıkışı düştü

Rusya'da sermaye çıkışının, bu yılın ocak-ekim döneminde 31,6 milyar dolar olduğu bildirildi.

12.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:46Rusya'da sermaye çıkışı düştü
'da sermaye çıkışının, bu yılın ocak-ekim döneminde 31,6 milyar dolar olduğu bildirildi.
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkede geçen yılın ocak-ekim döneminde sermaye çıkışının 41,2 milyar dolar iken, rakamın, bu yılın aynı döneminde 31,6 milyar dolara gerilediği kaydedildi.
Açıklamada, özellikle dış borç ödemelerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha az olduğu, bu nedenle sermaye çıkışında düşüşün devam ettiği belirtildi.
Merkez Bankası tahminlerine göre, Rusya'da bu yıl toplamda 40 milyar dolarlık sermaye çıkışının gerçekleşmesi bekleniyor.

Merkez Bankası, Rusya, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:25 Van'da Hair Life Protez Saç Merkezi hizmete açıldı
17:22 Kapalıçarşı'da altın
17:21 İGSAŞ / Karasu: Doğru gübre kullanımı tarımsal verimi artırır
17:11 1 milyon nüfuslu Muğla'da 166 milyon yolcu taşındı
17:06 Marmarabirlik, yağlık zeytin alım fiyatını 4 liraya çıkardı
16:21 İmamoğlu başkan olunca AK Partililer Fatih Terim Stadı'nın Bakanlığa devri için harekete geçti
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 17:32:57