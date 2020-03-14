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Rusya'da siyasi mahkumların serbest bırakılması için gösteri düzenlendi

Rusya'da siyasi mahkumların serbest bırakılması için düzenlenen izinsiz gösteride yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı.

14.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:18
Rusya'da siyasi mahkumların serbest bırakılması için gösteri düzenlendi
Rusya 'da siyasi mahkumların serbest bırakılması için düzenlenen izinsiz gösteride yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı.
Başkent Moskova 'da Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası önünde düzenlenen gösteriye yaklaşık yüz kişi katıldı. "Siyasi mahkumlara özgürlük", "Mahkumların yıllarını sıfırla", "Putin defol git" sloganları atan göstericiler, siyasi mahkumların bir an önce serbest bırakılmasını istedi.
Ülkedeki muhalif basında çıkan haberlere göre, gösteride yaklaşık 30 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Rus devlet kanalları ise gözaltına alınanların sayısını 20 olarak açıkladı.

Kaynak: AA

Etiketler : Moskova, Rusya, Güncel

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