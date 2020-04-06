Rusya'da sokaklar böyle dezenfekte edildi
Rusya'da sokaklar böyle dezenfekte edildiTuba KARA, (DHA) Rusya'nın başkenti Moskova ve Çelyabinsk şehrinde koronavirüs(Covid-19) önlemleri kapsamında sokaklar araçlarla dezenfekte edildi.
06.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:42
Tuba KARA, (DHA) Rusya'nın başkenti Moskova ve Çelyabinsk şehrinde koronavirüs(Covid-19) önlemleri kapsamında sokaklar araçlarla dezenfekte edildi. O anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
Rus hükümeti, dünya genelini etkisi altına alan koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında başkent Moskova ve en büyük şehirlerinden biri olan Çelyabinsk kentinin sokaklarını belediyenin temizlik araçları ve askeri araçlarla dezenfekte etti. Dezenfekte işleminde görevli birçok personel ve araç sokakları gezerek dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Kaynak: DHA
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