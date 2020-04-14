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Rusya'da son 24 saatte 2 bin 774 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 2 bin 774 yeni koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi.

14.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:47
Rusya'da son 24 saatte 2 bin 774 yeni koronavirüs vakası

Rusya 'da son 24 saatte 2 bin 774 yeni koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi. Ülkede vaka sayısı 21 bin 201'e çıktı.

Rusya'da bir günde 2 bin 774 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 21 bin 201'e yükseldi. Ülkede 24 saatte 22 kişi daha yaşımı yitirdi ve toplam can kaybı 170'e ulaştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Rusya, Dünya
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