Rusya'da son 24 saatte 2 bin 774 yeni koronavirüs vakası

Rusya 'da son 24 saatte 2 bin 774 yeni koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi. Ülkede vaka sayısı 21 bin 201'e çıktı.

Rusya'da bir günde 2 bin 774 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 21 bin 201'e yükseldi. Ülkede 24 saatte 22 kişi daha yaşımı yitirdi ve toplam can kaybı 170'e ulaştı.