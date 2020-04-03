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Rusya'da son 24 saatte 601 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 601 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

03.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:50
Rusya'da son 24 saatte 601 yeni koronavirüs vakası

Rusya 'da son 24 saatte 601 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı 4 bin 149'a çıktı.

Rusya'da bir günde 601 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 4 bin 149'a yükseldi. Ülkede testleri pozitif çıkan 4 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e çıktı. Ülkede 281 kişinin iyileşerek taburcu olduğu bildirildi.


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Kaynak: DHA

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