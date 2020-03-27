Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi

Rusya 'da COVID-19 vaka sayısında rekor artış yaşandı. Son 24 saatte 196 yeni vaka ile toplam vaka sayısı bin 36'ya yükseldi. Ülkede toplam ölü sayısı ise 4'e çıktı.

PUTİN, 2-3 AYLIK SÜRE VERMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs salgınıyla ilgili dün yaptığı değerlendirmede Rus doktorlar ve uzmanlar ile sürekli istişareler yapıldığını belirterek, "Onlar korona virüs ile yoğun bir şekilde mücadele ediyorlar. Sürekli kendilerinden bilgiler alıyoruz. Doktorlar 2-3 ay içerisinde bu salgınla başa çıkılabileceğini söylediler. Ben daha kısa sürede virüsün tamamen yok edilebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.