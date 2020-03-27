Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "2-3 ay içinde salgını yeneceğiz" açıklamasından sonra ülkede yeni vaka sayısında rekor artış yaşandı.

27.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:28
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi

Rusya 'da COVID-19 vaka sayısında rekor artış yaşandı. Son 24 saatte 196 yeni vaka ile toplam vaka sayısı bin 36'ya yükseldi. Ülkede toplam ölü sayısı ise 4'e çıktı.

PUTİN, 2-3 AYLIK SÜRE VERMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs salgınıyla ilgili dün yaptığı değerlendirmede Rus doktorlar ve uzmanlar ile sürekli istişareler yapıldığını belirterek, "Onlar korona virüs ile yoğun bir şekilde mücadele ediyorlar. Sürekli kendilerinden bilgiler alıyoruz. Doktorlar 2-3 ay içerisinde bu salgınla başa çıkılabileceğini söylediler. Ben daha kısa sürede virüsün tamamen yok edilebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Etiketler: Vladimir Putin, Rusya, Dünya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Dünya koronavirüsle savaşırken, Nijerya’da Lassa salgını: 176 ölü Haberler
Dünya koronavirüsle savaşırken, Nijerya'da Lassa salgını: 176 ölü
Yaptığıyla tedaviden çok hastalığı yayan adam için yakalama kararı Haberler
Yaptığıyla tedaviden çok hastalığı yayan adam için yakalama kararı
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler Haberler
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler
IMF’nin koronavirüs nedeniyle ilk kredi vereceği ülke belli oldu Haberler
IMF'nin koronavirüs nedeniyle ilk kredi vereceği ülke belli oldu
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı Haberler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin’de dün sadece 5 ölüm yaşandı Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de dün sadece 5 ölüm yaşandı
Virüs tedavisi için yazılan kitapta korkunç detay: Bilinç kaybı yüksek Haberler
Virüs tedavisi için yazılan kitapta korkunç detay: Bilinç kaybı yüksek
SARS ve koronayı durduran Çinli profesör: Türkler 3 hafta evden çıkmasın Haberler
SARS ve koronayı durduran Çinli profesör: Türkler 3 hafta evden çıkmasın

Son Dakika Dünya Haberleri

13:54: Başkan Kocaman hemşehrilerine telefonla seslendi - Haberler 13:53: Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı - Haberler 13:48: Virüslere karşı ozon tedavisine talep arttı - Haberler 13:46: Beylikdüzü'nde maske satışında silahlı kavga: 4 yaralı - Haberler 13:46: Ege Üniversitesi Kovid-19 aşısı için çalışmalara başladı - Haberler 13:43: Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım - Haberler 13:32: CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı - Haberler 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:29: Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi - Haberler 11:40: Tam bir suç makinesi! 40 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kadın yakalandı - Haberler 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı