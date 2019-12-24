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Rusya'da Su-57 uçağının düştüğü iddia edildi

Rusya'nın Habarovsk bölgesinde beşinci nesil Rus savaş uçağı Su-57'nin test uçuşu esnasında düştüğü iddia edildi.

24.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:04 Rusya'da Su-57 uçağının düştüğü iddia edildi
'nın Habarovsk bölgesinde beşinci nesil Rus savaş uçağı Su-57'nin test uçuşu esnasında düştüğü iddia edildi.
TASS ajansının Komsomolsk-na Amure bölge yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre, Su-57 test uçuşu esnasında ormanlık alana düştü. Fırlatma sistemini kullanarak kurtulan pilot paraşütle indiği ormanlık alandan helikopterle alındı.
Doğu Askeri Bölgesi Basın Servisi tarafından bölgede Su-57 model uçağın hizmet vermediği aktarılırken, herhangi bir hava olayının da tespit edilmediği aktarıldı. Servis, kaza ile ilgili olarak herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.
Rus savaş uçağı Su-57 takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özelliklere sahip bulunuyor.
Henüz test aşamasında olan Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza sahip bulunuyor.
Su-57, 5,8 saat uçarken, 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor.

Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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