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- Rusya'da sürat teknesinde patlama

- Rusya'da sürat teknesinde patlamaSOÇİ - Rusya'nın Soçi kentinde iskeleye yaklaştığı sırada bir sürat teknesinde patlama meydana geldi.

29.09.2019 09:46
- Rusya'da sürat teknesinde patlama
SOÇİ - Rusya'nın Soçi kentinde iskeleye yaklaştığı sırada bir sürat teknesinde patlama meydana geldi.
Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı olan tatil şehri Soçi'de bir sürat teknesinde iskeleye yaklaşırken patlama oldu. Sürat teknesinin motorunda meydana gelen patlamanın ardından kaptan denize atladı. Patlamanın etkisiyle alev alan teknenin büyük bir kısmı yandı. Teknenin kaptanı ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Teknenin patlama anı plajda bulunan bir işletmenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
- Rusya'da sürat teknesinde patlama

Karadeniz, Rusya, Soçi, Güncel

Kaynak: İHA

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