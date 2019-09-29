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Rusya'da sürat teknesinde patlama

Rusya'nın Soçi kentinde iskeleye yaklaştığı sırada bir sürat teknesinde patlama meydana geldi.

29.09.2019 10:05
Rusya'nın Soçi kentinde iskeleye yaklaştığı sırada bir sürat teknesinde patlama meydana geldi.
Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı olan tatil şehri Soçi'de bir sürat teknesinde iskeleye yaklaşırken patlama oldu. Sürat teknesinin motorunda meydana gelen patlamanın ardından kaptan denize atladı. Patlamanın etkisiyle alev alan teknenin büyük bir kısmı yandı. Teknenin kaptanı ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Teknenin patlama anı plajda bulunan bir işletmenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
(Erhan Altıparmak/İHA)
Rusya'da sürat teknesinde patlama

Karadeniz, Rusya, Soçi, Güncel

Kaynak: İHA

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