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Rusya'da Tabipler Birliği Başkanı'na koronavirüs gözaltısı

Rusya'da koronavirüs salgınına ilişkin hareketli dakikalar yaşandı.

03.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:02
Rusya'da Tabipler Birliği Başkanı'na koronavirüs gözaltısı

Rusya 'da koronavirüs salgınına ilişkin hareketli dakikalar yaşandı. Ülkedeki Tabipler Birliği Başkanı Anastasia Vasilieva koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili yalan bilgiler yaydığı ve halkı kışkırttığı iddialarıyla gözaltına alındı.

Novgorod bölgesinde gözaltına alınan Vasilieva'ya ilişkin açıklama Rusya Tabipler Birliği'nden geldi. Tabipler Birliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vasilieva'nın Novgorod bölgesinde marketten çıkarken, polisin sert müdahalesiyle yere düştüğü ve bayıldığı; ardından gözaltına alındığı belirtildi.

KAPIDA BEKLETİLEN AMBÜLANSI REDDETTİ

Öte yandan, resmi olmayan bir araçla polis merkezine götürüldüğü ifade edildi. Yine Tabipler Birliği sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilerde,Vasilieva'nın avukatının kapıda bekletildiği ve Vasilieva için ambulans çağrıldığı; sivil polis memurunun ise buna gerek olmadığını belirterek, sağlık çalışanından Vasilieva'nın hücrede tutulabileceğine dair rapor yazmasını istediği ve sağlık çalışanının bunu reddettiği öne sürüldü. Anastasia Vasilyeva'nın gözaltına alınmasından 9,5 saat sonra, koronavirüs kapsamında karantina kurallarına uymadığı ve polise itaatsizlik ettiği gerekçesiyle mahkemeye çıkarılacağı bildirildi. Rusya'da bütün duruşmalar 13 Nisan'a kadar ertelenmişti.

Görüntü Dökümü

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-Anastasi Vasilieva ile polisler arasındaki arbede

- Anastasi Vasilieva ile polisin tartışması

-Anastasia Vasilieva'yı karakola götüren araç

-Kapıda bekleyen avukat

-Kapıda bekleyen sağlık çalışanı

-Anastasia Vasilieva'nın karakolda beklemesi


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Rusya, Güncel
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