Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Rusya'da Tabipler Birliği Başkanı'na koronavirüs gözaltısı

Rusya'da koronavirüs salgınına ilişkin hareketli dakikalar yaşandı.

03.04.2020 18:11 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:11
Rusya'da Tabipler Birliği Başkanı'na koronavirüs gözaltısı

Rusya 'da koronavirüs salgınına ilişkin hareketli dakikalar yaşandı. Ülkedeki Tabipler Birliği Başkanı Anastasia Vasilieva koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili yalan bilgiler yaydığı ve halkı kışkırttığı iddialarıyla gözaltına alındı.

Novgorod bölgesinde gözaltına alınan Vasilieva'ya ilişkin açıklama Rusya Tabipler Birliği'nden geldi. Tabipler Birliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vasilieva'nın Novgorod bölgesinde marketten çıkarken, polisin sert müdahalesiyle yere düştüğü ve bayıldığı; ardından gözaltına alındığı belirtildi.

KAPIDA BEKLETİLEN AMBÜLANSI REDDETTİ

Öte yandan, resmi olmayan bir araçla polis merkezine götürüldüğü ifade edildi. Yine Tabipler Birliği sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilerde,Vasilieva'nın avukatının kapıda bekletildiği ve Vasilieva için ambulans çağrıldığı; sivil polis memurunun ise buna gerek olmadığını belirterek, sağlık çalışanından Vasilieva'nın hücrede tutulabileceğine dair rapor yazmasını istediği ve sağlık çalışanının bunu reddettiği öne sürüldü. Anastasia Vasilyeva'nın gözaltına alınmasından 9,5 saat sonra, koronavirüs kapsamında karantina kurallarına uymadığı ve polise itaatsizlik ettiği gerekçesiyle mahkemeye çıkarılacağı bildirildi. Rusya'da bütün duruşmalar 13 Nisan'a kadar ertelenmişti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Rusya, Dünya
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Rusya'da Tabipler Birliği Başkanı'na koronavirüs gözaltısı - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti Haberler
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti
Koronavirüs ile ilgili Afrika’da yayılan yalan haberler Haberler
Koronavirüs ile ilgili Afrika'da yayılan yalan haberler
Ford, koronavirüs nedeniyle Avrupa’da üretime ara verdi Haberler
Ford, koronavirüs nedeniyle Avrupa'da üretime ara verdi
İngiltere’de korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı hızla artıyor Haberler
İngiltere'de korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı hızla artıyor
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haberler
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?
Karantinadaki askerlerinin tahliyesini isteyen komutan, görevden alındı Haberler
Karantinadaki askerlerinin tahliyesini isteyen komutan, görevden alındı
İspanyol gribi salgınında yaşananları o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı Haberler
İspanyol gribi salgınında yaşananları o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı
ABD’de Demokrat Senatör’den tarihi konuşma! Cumhuriyetçilere sitem etti Haberler
ABD'de Demokrat Senatör'den tarihi konuşma! Cumhuriyetçilere sitem etti

Son Dakika Dünya Haberleri

18:58: Suriyeli doktorun korona nöbeti - Haberler 18:56: Yol kenarına bırakılan valiz polisi harekete geçirdi - Haberler 18:54: Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu 24 bin 653 aileye ulaştı - Haberler 18:53: Irak'ta petrol boru hattında yangın çıktı - Haberler 18:52: Rize'de koronavirüs tedavisi gören 5 kişi taburcu edildi - Haberler 18:17: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler 16:02: Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı - Haberler 15:58: Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı - Haberler 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu