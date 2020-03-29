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Rusya'da tahliye edilen Ukraynalılar Kiev'e geldi

Kara ve demiryolu sınır geçişlerini 30 Mart'tan itibaren geçici süreliğine kapatma yönünde karar alana Rusya, Kiev'e gidecek son trenle Ukraynalıların tahliyesini gerçekleştirdi.

29.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:04
Kara ve demiryolu sınır geçişlerini 30 Mart'tan itibaren geçici süreliğine kapatma yönünde karar alana Rusya , Kiev 'e gidecek son trenle Ukraynalıların tahliyesini gerçekleştirdi. Kiev'e gelen Ukraynalılar yoğun güvenlik önlemleri altında trenden tahliye edildi. Rusya’da tahliye edilen Ukraynalılar Kiev’e geldi

Kaynak: AA

Etiketler: Rusya, Kiev, Güncel

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Rusya'da tahliye edilen Ukraynalılar Kiev'e geldi

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