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Rusya'da tek elle merdiven tırmanan dağcı aşağı uçtu

Rusya'da tek elle merdiven tırmanan dağcı aşağı uçtuRusya, (DHA)- Rusya'da bir endüstriyel dağcı, 4 katlı bir binanın çatısına çıktığı sırada merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

16.11.2019 12:29 | Son Güncelleme: 16.11.2019 14:47
'da tek elle merdiven tırmanan dağcı aşağı uçtu
Rusya, (DHA)- Rusya'da bir endüstriyel dağcı, 4 katlı bir binanın çatısına çıktığı sırada merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
Olay, başkent 'da 4 katlı bir binada meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, endüstriyel dağcı olan adamın, son kattan binanın çatısına çıkan merdivene tırmandığı görülüyor. Sol eli ile malzeme taşıyan adamın, sadece sağ elini kullanarak merdivene tırmanmaya çalışıyor. Ancak, bu sırada eli kayan adam, önce kat merdivenlerinin demir korumalıklarına çarpıp ardından merdiven boşluğundan aşağı düşüyor. Bunun üzerine adamın iş arkadaşlarının alt kata inerek, adamın yardımına koştuğu görülüyor.
Yetkililerin yaptığı açıklamada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan endüstriyel dağcının hayatını kaybettiği belirtildi.
Rusya'da tek elle merdiven tırmanan dağcı aşağı uçtu

Moskova, Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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