Haberler » Güncel » Rusya'da tek katlı ahşap evde yangın: 11 ölü - Haber

Rusya'da tek katlı ahşap evde yangın: 11 ölü

Rusya'da tek katlı ahşap evde yangın: 11 ölüRusya, (DHA) ? Rusya'da 14 kişinin yaşadığı belirtilen tek katlı ahşap evde çıkan yangın sonucu 11 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi de yaralandı.

21.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 21.01.2020 11:39
'da tek katlı ahşap evde yangın: 11 ölü
Rusya, (DHA) ? Rusya'da 14 kişinin yaşadığı belirtilen tek katlı ahşap evde çıkan yangın sonucu 11 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi de yaralandı.
Rusya'nın Tomsk bölgesinde yer alan Prichulymskiy kasabasındaki tek katlı bir ahşap evde yangın çıktı. 14 kişinin yaşadığı evde gece yarısı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, 1 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Yerel medya, hayatını kaybedenlerden 10'unun Özbek vatandaşı olduğunu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
Rusya'da tek katlı ahşap evde yangın: 11 ölü

Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

22:20  Jandarma BOTAŞ petrol boru hattından ham petrol çalın şahısları suçüstü yakaladı
22:18  Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdülkadir'den veda resepsiyonu
22:16  Konya'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
22:15  Sobadan sızan gazdan zehirlenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
22:15  Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı (...
21.01.2020 22:22:12