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Rusya'da terör örgütü PKK/YPG yanlısı dernek kapatıldı

Rus mahkemesi, terör örgütü PKK/YPG yanlısı, sözde Kürt kadınların haklarını savunan "Beritan" derneğini siyasi faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle kapattı.

22.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:26Rusya'da terör örgütü PKK/YPG yanlısı dernek kapatıldı
Rus mahkemesi, terör örgütü PKK/YPG yanlısı, sözde Kürt kadınların haklarını savunan "Beritan" derneğini siyasi faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle kapattı.
'ya bağlı Adıgey Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/YPG yanlısı Beritan derneğinin faaliyetleri durduruldu.
Açıklamada, "Dernek, siyasi faaliyet yürütmesi nedeniyle kapatıldı. Bu, kendi tüzüğüne ve Rusya'nın sivil toplum kuruluş yasalarına aykırıdır." ifadesi kullanıldı.
Sözde Kürt kadınların haklarını savunan dernek temsilcilerinin, Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisinin eylemlerine ve Türkiye'ye yönelik siyasi nitelikli açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.
Beritan Derneği, Adıgey Cumhuriyeti'nin Beloye bölgesinde 2015'te kurulmuştu.

Rusya, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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