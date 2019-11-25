Rusya'dan terör örgütü YPG'ye "Esed'e katılın" çağrısı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova'nın YPG'yi bünyesinde barındıran Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) en kısa sürede Suriye ordusuna katılmasını beklediğini söyledi. Gazetecilerin "DSG Suriye ordusuna ne zaman dahil olabilir?" sorusu karşısında Bogdanov, "Umarız olur. Ne kadar erken, o kadar iyi" yanıtını verdi.

Rusya'nın Kürtler (PKK/YPG) ile Suriye hükümeti arasında diyalog kurulmasına destek vereceğini kaydeden Bogdanov, "Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine saygı ilkeleri temelinde barışçıl çözüme ilgi duyan tüm taraflarla iletişim halindeyiz" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ESED'İN ÇAĞRISINI REDDETMİŞTİ

Terör örgütü DSG, Suriye tarafından yapılan 'Orduya katılın' çağrısını reddederek "Safların birleştirilmesi, SDG'nin özel statüsü ve yapısını tanıyan ve koruyan siyasi bir anlaşmayla başlamalı" yanıtını vermişti.

Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin de, DSG ile Suriye ordusunun birleşmesi konusunda Kürt güçler (PKK/YPG) ile Şam arasında müzakereler yapılması için katkı sunmaya hazır olduğunu söylemişti.