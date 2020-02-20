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Rusya'da tır altına aldığı otomobille şarampole uçtu: 2 ölü

Rusya'ya bağlı Tataristan'da yoldan çıkan tır, altına aldığı otomobille birlikte şarampole yuvarlandı.

20.02.2020 09:26 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:32Rusya'da tır altına aldığı otomobille şarampole uçtu: 2 ölü
'ya bağlı 'da yoldan çıkan tır, altına aldığı otomobille birlikte şarampole yuvarlandı. Tırın altına aldığı otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan yolunda yük taşıyan bir tır kar yağışı nedeniyle kontrolden çıktı. Yoldan çıkan tır yanında ilerleyen otomobili altına alarak şarampolden aşağıya uçtu. Otomobil tırın altında ezilirken tırın kasasındaki mallar çevreye saçıldı. Yaşanan kaza üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılırken tırın altına aldığı otomobildeki 2 kişi ezilerek öldü. Araçtakilerin cesetleri çıkarılırken yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tır sürücüsünün ifadesi alındıktan sonra işlem yapılacağı açıklandı. - MOSKOVA

Tataristan, Rusya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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