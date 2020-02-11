Haberler » Güncel » Rusya'da trafoda büyük patlama 24 bin ev etkilendi - Haber

Rusya'da trafoda büyük patlama 24 bin ev etkilendi

Rusya'da trafoda büyük patlama 24 bin ev etkilendiRusya, (DHA)- Rusya'da bir trafoda meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi.

11.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:08
'da trafoda büyük patlama 24 bin ev etkilendi
Rusya, (DHA)- Rusya'da bir trafoda meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi. Patlamanın ardından 24 bin evde doğalgaz ve elektrik kesintilerinin meydana geldiği bildirildi.
Patlama, başkent Moskova'nın güneyindeki Podolsk kentinde meydana geldi. Araç kameralarınca kaydedilen görüntülerde, patlama anında bir alev topunun yükseldiği ve yerini siyah dumanlara bıraktığı görüldü. Yerel medya, patlama nedeniyle 24 bin evin etkilendiğini duyurdu. Patlama nedeniyle elektrik ve doğalgaz kesintilerinin yaşandığı ancak gün içerisinde tamirat sonrası akışın normale döndüğü bildirildi.
Rusya'da trafoda büyük patlama 24 bin ev etkilendi

Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
09:54  Özgecan Aslan kimdir? Özgecan Aslan nasıl öldü?
11.02.2020 14:47:50