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Rusya'da tramvaylar çarpıştı

Rusya'nın başkenti Moskova'da seyir halindeki tramvayın frenleri tutmayınca başka bir tramvaya çarptı.

03.10.2019 09:41Rusya'da tramvaylar çarpıştı
Rusya'nın başkenti Moskova'da seyir halindeki tramvayın frenleri tutmayınca başka bir tramvaya çarptı.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın kuzeydoğusunda Okrug bölgesindeki Rostokino kentinde bir tramvay duraktan yolcuları aldıktan sonra hareket etti. Hızlanan tramvay bir sonraki durağa yaklaşmak üzereyken tramvayın kadın vatmanı frenleri kullanmaya çalıştı ancak frenler tutmadı. O sırada karşı yönden gelen tramvayın vatmanı, karşıdan bir tramvayın hızla üzerine gediğini fark edip tramvayı durdurdu. Freni tutmayan tramvay kısa bir süre sonra karşısındaki tramvaya kafadan çarptı.

Freni tutmayan tramvayın kadın vatmanının aracı durdurmak için sarf ettiği çaba ve kaza sırasında kendisini korumaya çalışması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yaşanan kazanın ardından yolcuların büyük panik yaşadığı fakat kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Vatmanların ise sadece vücutlarında kırılan camlardan dolayı küçük yaralanmalar olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MOSKOVA

Moskova, Rusya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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