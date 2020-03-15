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Rusya'da trendeki yolcular korona şüphesiyle karantinaya alındı

Rusya'da korona virüsü semptomları gösteren bir kişinin bindiği trendeki aynı vagonda seyahat eden 18 yolcu karantinaya alındı.

15.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:00
Rusya'da trendeki yolcular korona şüphesiyle karantinaya alındı
Rusya 'da korona virüsü semptomları gösteren bir kişinin bindiği trendeki aynı vagonda seyahat eden 18 yolcu karantinaya alındı.
Rusya'nın Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki Novi Urengoy şehrinde Bölge Sağlık Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre bir yolcu treninde seyahat eden bir kadın işçi trenden indikten sonra rahatsızlanarak hastaneye gitti. Hastaneye giden işçide korona virüsü semptomları görülünce bölgedeki sağlık ve güvenlik birimleri harekete geçti. İşçinin seyahat ettiği tren durdurularak bölgeye ambulans gönderildi. Korona virüsü şüphelisi kişinin seyahat ettiği vagondaki 18 kişi trenden çıkarılarak ambulanslarla bölgedeki enfeksiyon hastanelerine götürülerek gözlem altına alındı. Trenden indikten sonra hastaneye giden ve korona virüsü belirtileri taşıyan işçiye test yapıldığı ve analizlerin Moskova'ya gönderildiği, kesin teşhisin ise hafta başında belli olacağı öğrenildi.
Kentte yaşanan korona virüsü paniği nedeniyle kent idaresi tarafından resmi genelge yayınlanarak 23 Mart tarihine kadar şehirde olağanüstü hal tedbirleri uygulanacağı ve şehrin karantina altına alınacağı öğrenildi.
(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Rusya, İşçi, Güncel

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