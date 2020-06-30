Rusya'da turist otobüsünde yangın Yolcular son anda kurtuldu

Rusya'da turist otobüsünde yangın Yolcular son anda kurtulduRusya, (DHA)- Rusya'nın Leningrad bölgesinde bir turist otobüsünde yangın çıktı.

30.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:29
Rusya'da turist otobüsünde yangın Yolcular son anda kurtuldu
Rusya, (DHA)- Rusya'nın Leningrad bölgesinde bir turist otobüsünde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangın sırasında yolcuların tahliye edildiği, can kaybı olmadığı belirtildi.
Rusya'nın Leningrad bölgesindeki Sortavala karayolunda turist otobüsünde yangın çıktı. Rus medyası, otobüs sürücüsünün yangını fark ederek yol kenarında durduğunu ve yolcuların hızlıca tahliye edilmesini sağladığını duyurdu. Yangının, otobüsün motorundaki bir arıza nedeniyle çıktığı ve itfaiye ekipleri gelinceye kadar kullanılmaz hale geldiği aktarıldı.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Rusya’da turist otobüsünde yangın Yolcular son anda kurtuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: turist, Rusya, Dünya, Güncel, Haber
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