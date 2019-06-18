18.06.2019 19:24
Haberler» “kultur-sanat“» Haber

Rusya'da Türk Sineması Günleri

Rusya

ST. Moskova Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen St. Petersburg Türk Sineması Günleri başladı.

ST. Moskova Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen St. Petersburg Türk Sineması Günleri başladı.
Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında, YEE ve Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu iş birliğiyle Rodina sinemasında düzenlenen açılış programına, Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Yunus Belet, Moskova YEE Müdürü Ömer Özkan ile çok sayıda Türk ve Rus vatandaşlar katıldı.
Başkonsolos Belet, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin Petersburg'da ilk defa düzenlendiğini ve bunun, Türk kültürünün tanıtımı adına bir başlangıç olduğunu söyledi.
Moskova YEE Müdürü Özkan da bu tür etkinliklerin, ilerleyen zamanlarda daha sık yapılacağını belirtti.
Açılışı yönetmen Osman Sınav'ın "Uzun Hikaye" filmiyle yapılan Türk Sineması Günleri'nde, üç günde 7 film, Rusça alt yazılı olarak sinemaseverlerle buluşacak.
Kaynak: AA
Moskova, Petersburg, Kültür Sanat

Son Dakika Haberleri
19:52 "Seni Ne Çağırıyor" sergisi CerModern'de açıldı
19:24 Rusya'da Türk Sineması Günleri
19:17 Sizi Siyasetten, İşten Uzaklaştırıp Tebessüm Ettirecek Kermit Fotoğrafları
17:32 "Güneşin Sofrasındayız" sergisi açıldı
17:07 "Edincik, tarihi turizmin çekim merkezlerinden biri haline gelecek"
16:40 İtfaiye ekipleri yavru martıyı kurtardı
16:20 "Hababam Sınıfı"nın oyuncuları Mersin'de