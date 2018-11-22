Rusya'da B737 Tipi Uçak, Apronda Yürüyen Erkek Yolcuyu Ezdi

Moskova-Atina seferini yapmak üzere apronda bekleyen uçağa otobüsle gitmek yerine yürüyerek gitmeye çalışan erkek yolcuyu B737 tipi uçak ezdi.

Rusya'daki en büyük havalimanı olarak bilinen Şeremetyevo Havalimanı'nda inanılmaz bir olay yaşandı, uçak apronda bir adamı ezdi.

CESEDİ TANINMAZ HALE GELDİ

Aeroflot Havayolları'na ait Moskova'dan Atina'ya gerçekleştirilecek olan sefere hazırlanan B737 tipi uçak piste doğru ilerlerken birden apron üzerinde bir engelin üzerinden geçti. Durumu kuleye bildiren pilot olayın gerçek yüzünü öğrenince büyük şok yaşadı. Uçağın tekerleklerinin üzerinden geçmesi sonucu cesedi tanınmaz hale gelen 25 yaşındaki adamın kıyafetlerinden kimlik tespiti yapıldı.

UÇAĞA YÜRÜYEREK GİTMEYE ÇALIŞIYORMUŞ

Hayatını kaybeden adamın transit yolcu olduğu ve Atina'ya gidecek olan uçağına otobüsle gitmesi gerekirken yürüyerek gitmeye çalıştığı sanılıyor.