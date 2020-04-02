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- Rusya'da ücretli izin süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı

- Rusya'da ücretli izin süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ücretli izin süresinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

02.04.2020 19:19 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:23
- Rusya 'da ücretli izin süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ücretli izin süresinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını çalışma hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Rusya genelinde artan korona virüs vakaları ve ölümlerine karşı 25 Mart tarihinde ekranlardan Rus halkına seslenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekonomik tedbirlerin yanı sıra 30 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında çalışanlara ücretli izin vereceklerini duyurmuştu. Bugün ekranlardan yine Rus halkına seslene Putin, çalışanlar için daha önce açıklanan ücretli izin sürelerinin sonuna yaklaşıldığını söyleyerek, bu sürenin 30 Nisan tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Putin, yaptığı konuşmada, "Rusya da dahil olmak üzere dünyada salgının zirve noktası henüz geçilmedi. Bu nedenle, tatil süresini ay sonuna, yani 30 Nisan'a kadar uzatma kararı aldım. Bu sürede içinde çalışanları maaşları ödenmeye devam edecek" dedi.
Rusya'da en çok korona virüs vakalarının ve ölümlerinin görüldüğü başkent Moskova için de konuşan Putin, Moskova'da korona virüs salgınıyla ilgili durumu tersine çevirmeyi henüz başaramadıklarını fakat yaşlıların korunması ve kreşlerde salgının yaygınlaşmasının önlenmesinde başarılı sonuçlar alındığını ifade etti.
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- Rusya’da ücretli izin süresi 30 Nisan’a kadar uzatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Vladimir Putin, Rusya, Güncel

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- Rusya'da ücretli izin süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
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