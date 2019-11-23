Haberler » Dünya » Rusya'da Ukraynalı akademisyen canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı - Haber

Rusya'da Ukraynalı akademisyen canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı

Rusya devlet televizyonunda canlı yayınlanan bir tartışma programında, Ukraynalı akademisyen Amerikalı gazeteciye saldırdı.

23.11.2019 13:27 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:27Rusya'da Ukraynalı akademisyen canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı

devlet televizyonunda canlı yayınlanan bir tartışma programında, Ukraynalı akademisyen Amerikalı gazeteciye saldırdı.

Rusya devlet televizyonu Russia 1 kanalında yayınlanan 'Kim Karşı' adlı tartışma programının önceki günkü bölümüne katılan Ukraynalı siyaset uzmanı Vasil Vakarov ile Amerikalı gazeteci Greg Weiner arasında canlı yayında tartışma çıktı. Vakarov, ABD'nin uyguladığı politikalar nedeniyle Ukrayna'ya en çok zarar veren ülke olduğu eleştirisine, Amerikalı gazeteci Weiner karşı çıktı. İkili arasındaki sözlü tartışma devam ederken, kendine hakim olamayan Vakarov, Weiner'ın suratına su fırlatarak, gazeteciyi itti ve Weiner'ın kafasını stüdyonun duvarına çarpmasına neden oldu. Program sunucusu Dmitry Kulikov ve diğer konuklar ile görevliler araya girerken, programan ara verilerek reklama gidildi.



Amerika Birleşik Devletleri, Siyaset, Rusya, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
13:35 Casus olduğunu itiraf eden Çinli, istihbarat bilgileri vererek Avustralya'dan sığınma istedi
13:32 ABD'den İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı'na yaptırım
13:32 Berlin görüşmesi öncesi Kıbrıslı liderlere "Birleşelim" çağrısı
13:27 Rusya'da Ukraynalı akademisyen canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı
12:51 Nuri Bilge Ceylan Yalnızlığımızın Türklük ile alakası yok; Türkiye'nin yalnızlığını dış...
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Macron aylar sonra itiraf etti: Akaryakıt zamları konusunda hatalı davrandık
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
19:30 Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti!
17:50 Endonezya'da taksiciler, 6 aylık bebeğin cenazesini vermeyen hastaneyi bastı
23.11.2019 13:38:21