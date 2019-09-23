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Rusya'da usame bin ladin oyuncağı tepki çekti

Rusya'da bir oyuncak mağazasında satılan Usame bin Ladin oyuncağının fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

23.09.2019 18:43Rusya'da usame bin ladin oyuncağı tepki çekti
Rusya'da bir oyuncak mağazasında satılan Usame bin Ladin oyuncağının fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Gelen tepkiler üzerine, oyuncak mağazadan kaldırıldı.
Stavropol kentindeki oyuncak mağazasında satılan Usame bin Ladin oyuncağı tepki çekti. Rus medyası, Usame bin Ladin'in, elinde Kalaşnikof tipi bir makineli tüfekle duran oyuncak figürünün, mağazadan kaldırıldığını duyurdu.
Müşteriler, yerel medyaya yaptığı açıklamada, figürü gördüklerinde şok olduklarını ve böyle bir oyuncağın, çocukların sıklıkla ziyaret ettiği bir mağazaya ait olmadığını belirtti.



Rusya, Dünya

Kaynak: DHA

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