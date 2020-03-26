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Rusya'da vaka sayısı 800'ü geçti

Rusya'nın başkenti Moskova'da korona virüs salgını nedeniyle tüm restoran ve kafeler 5 Nisan'a kadar kapalı kalacak.

26.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:46
Rusya'da vaka sayısı 800'ü geçti
Rusya 'nın başkenti Moskova 'da korona virüs salgını nedeniyle tüm restoran ve kafeler 5 Nisan'a kadar kapalı kalacak. Ülkede vaka sayısı ise 800'ü geçti.

Dünyayı saran korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova'da tüm restoran, kafe ve kantinlerin 28 Mart- 5 Nisan tarihleri arasında kapalı olacağını açıkladı. Açıklamada, restoran, kafe, kantin, büfe, bar ve diğer yemek tedarikçilerinin çalışmalarını geçici olarak askıya aldı. Ülkede korona virüsü ile ilgili tedbirlerin genişletildiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün önümüzdeki tüm hafta boyunca çalışanlara ücretli izin uygulanacağını ifade etmişti.

Bazı park ve müzelere ziyaret yasaklandı

Sobyanin, ayrıca Moskova vatandaşlarına dini tesisleri ziyaret etmekten kaçınmaya çağırarak Tsaritsyno saray müzesi, Rusya Fuar Merkezi, Zaryadye, Kolomenskoye, Sokolniki ve Gorki parklarının aralarında bulunduğu bazı yerleri ziyarete kapattı.

Korona virüs enfeksiyonunun yayılmasını önlemek amacıyla turizm endüstrisinin de etkilendiğini belirten Sobyanin, "Moskova her zaman çok misafirperver. Ancak bu günlerde seyahat etmekten kaçınmanızı ve kendinizi riske atmamanızı şiddetle tavsiye ederim. Ayrıca, Moskova'daki tüm turizm sektörü duraklatıldı" ifadelerini kullandı.

Vaka sayısı 840'a yükseldi

Rusya'da korona virüsü tespit edilen kişi sayısı 840'a yükselirken başkent Moskova'da tedavi gören 2 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Rusya Korona Virüsü ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte Rusya'da korona virüsü teşhisi konulan kişi sayısı 182 kişi daha artarak 840'a yükseldiği belirtildi. Enfekte olan kişilerin Rusya'nın 55 farklı bölgesinde görüldüğü ve bu kişilerin tedavi altına alındığı belirtilirken bu kişilerin temas halinde olduğu kişilerin de tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Korona virüsü tedavisi tamamlanan 38 kişinin hastanelerden taburcu edildiği açıklanırken Moskova'da korona virüsü nedeniyle tedavi gören 77 ve 82 yaşlarındaki 2 yaşlı kişinin öldüğü ve bu kişilerde Korona virüsü tanısı konmadan önce zatürre geçirdiği ifade edildi. Böylelikle ülkede ölü sayısı 3'e yükseldi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Etiketler: Moskova, Rusya, Güncel

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